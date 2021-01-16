شكرا لقرائتكم خبر عن سمير صبرى: أجريت آخر لقاء مع أم كلثوم فى المطار قبل مرضها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان سمير صبرى، إن عبد الوهاب تحدث معه وطلب أن يجرى لقاء عن أم كلثوم، وتعجب سمير صبرى من ذكاء عبد الوهاب.

وأضاف صبرى، خلال لقائه مع الإعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة، عن علاقته بأم كلثوم أنه كان يذهب مع الهندسة الإذاعية بماسبيرو لمتابعة حفلات أم كلثوم ومدى براعتها ووقفتها على المسرح وتقديمها أروع الأغانى.

وعن انفراد سمير صبرى بآخر لقاء لأم كلثوم، قال تحدثت معها، وقلت لها أتمنى أن أقوم بإجراء حوار فقالت لى: أنا مسافرة بكره وتعالى قابلنى فى المطار، وقد كان، لأن أم كلثوم رجعت من السفر مريضة وذهبت للمستشفى.

وتابع: سجلت معاها الحوار فى المطار والحمد لله، وعندما سألتها لو لم تكونى أم كلثوم المطربة من تكونى، قالت أكون حارس مرمى بالنادى الأهلي؛ لأن حارس المرمى يدافع ويحفظ ويصون، وأنا مصرية وفلاحة أدافع عن بلدى وأصون أرضى وأحافظ عليها.

وقال سمير صبرى: لا أتخيل نفسى شخص آخر غير سمير صبرى الفنان، وعرفت سر من بنت محمود الشريف ووثيقة زواج أم كلثوم من محمود الشريف، ولكن الظروف سببب الانفصال، وبنته قالت إن أم كلثوم أحبته جدا.