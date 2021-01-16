شكرا لقرائتكم خبر عن سمير صبرى: الوجوه الجديدة تذهب للمهرجانات وتستعرض الفساتين على الريد كاربت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان سمير صبرى، أنا أحب الإسكندرية جدا، واختارنى الراحل ممدوح الليثى فى أحد المهرجانات فى لجنة التحكيم، وتعجبت من اختيار بعض الشخصيات بلجان التحكيم، وكنت فى الماضى أحزن لعدم اختيار المبدعين بحق، ولكن مع تقدم السن لا أهتم كثيرا.

وأضاف صبرى، خلال لقائه مع الإعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه "واحد من الناس" على شاشة الحياة، أن الوجوه الجديدة التى تظهر على الريد كاربت تستعرض الفساتين، وهناك عدد من كبار النجوم لم توجه لهم الدعوة للحضور، مثل سميرة أحمد ونبيلة عبيد وغيرهما، ولا بد من تقدير كبار النجوم بشكل يليق بهم.

وكان آخر أعمال الفنان سمير صبرى مسلسل "فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، وشارك فى البطولة كل من: داليا البحيرى، ودلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو وعدد آخر من الفنانين.

تدور أحداث العمل حول امتلاك نور عبد الحميد (عادل إمام) الشهير بـ(فلانتينو) وزوجته عفاف (دلال عبد العزيز) سلسلة مدارس يطلق عليها اسم (مدارس فلانتينو)، ونتيجة لقوتها وسيطرتها على مجرى الأمور، تنشأ بينهما العديد من الخلافات طوال أحداث المسلسل، ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.