شكرا لقرائتكم خبر عن شيماء سيف: أول حب كان فى ابتدائى وحبيت مدرس العلوم وقالى انتى لسه صغيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة شيماء سيف، أنا بعمل مسرحية جديدة كوميدى غنائى استعراضى، بس لسه واقعة على المسرح من كام يوم، والحمد لله الجمهور افتكر أنه من ضمن عرض المسرحية وربنا ستر وعدى.

وعن غيابها عن حضور مهرجان الجونة، قالت شيماء سيف خلال لقائها فى برنامج "الدوبلكس" تقديم أبلة فاهيتا، المذاع على قناة ON، إحنا بنعمل مهرجان أنا ودنيا وإيمى سمير غانم فى البيت، وبمسك مايك وبتريق على كل حد داخل على السجادة الحمراء، ومسمياه مهرجان النقد الدولى.

وعن سبب تسميتها شيماء، قالت: أنا اتولدت فى عيد الأضحى، ووقتها كان فيه فيلم الشيماء فى التليفزيون فراحوا مسمينّى بالاسم ده، وإخواتى برضه اتسموا بسبب حاجات فى التليفزيون.

وأضافت: أنا أول مرة حبيت كان حد اسمه إبراهيم، وكان جارنا ووقتها كان فى ابتدائى وساكنين فى نفس الشارع، وكنا مقضيناها نظرات، وكنت بجيب المشابك وأكتب عليها أغانى وأحدفها عليه أول ما يعدى، وأمى كانت بتدور على المشابك وتسأل بتروح فين.

وتابعت: جه إبراهيم في مرة وأتجرأ أخيرا وقرر يصارحنى وكتبلى جواب وجه يديهونى فصاحبتى اللى معايا قالتلى ايه ده انتى هتفتحى الجواب هاتبقى بنت قليلة الأدب فروحت مقطاعه ورميته فى وشه.

واستكملت، بعد كده حبيت مستر رأفت، مدرس العلوم، ورغم إنه كان شبه زكية زكريا، وخبطت على باب الفصل وقلتله أنا بحبك، فقالى انتى لسه صغيرة وقدامك الطريق طويل، وبعد كده حبيت حماقى لغاية لما جه كارتر جوزى.