شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سر تسمية سمير صبرى بـ"ملك الأفراح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال سمير صبرى، إن عمار الشريعى سبب لقب ملك الأفراح، فأنا كنت دائم التواجد معه فى بيته، وكان يأتى منير والأبنودى وكبار النجوم، وكنت معه فى فرح وقال عمار: معانا النجم سمير صبرى.

وأضاف صبرى، خلال لقائه مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامجه "واحد من الناس" على شاشة الحياة: وقال عمار سمير صبرى بيغنى معانا أغنية فى البيت، وكانت أغنية الغراب يا وقعه سودا جوزوه أحلى يمامة، وكان فرح، وبالفعل غنيتها فى الفرح، ولقيت واحدة ست جت قالتلى إنت بتقول على ابنى غراب دى العروسة هيا اللى حديه، وحدث خلاف بين أم العريس والعروسة وروحت لعمار قلتله هتحصل خناقة.

وتابع سمير صبرى: بعد ذلك كنت أتواجد وأقدم الأفراح وأتعرف على شخصية أم العريس والعروسة، وأصبحت مشهورا جدا فى هذا الأمر، والجميع يتمنى حضورى وتقديم الأفراح، لأنى أعطى البهجة ومن هنا جاء لقب "ملك الأفراح".

وكان آخر أعمال الفنان سمير صبرى مسلسل "فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، وشارك فى البطولة كل من: داليا البحيرى، ودلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو وعدد آخر من الفنانين.

تدور أحداث العمل حول امتلاك نور عبد الحميد (عادل إمام) الشهير بـ(فلانتينو) وزوجته عفاف (دلال عبد العزيز) سلسلة مدارس يطلق عليها اسم (مدارس فلانتينو)، ونتيجة لقوتها وسيطرتها على مجرى الأمور، تنشأ بينهما العديد من الخلافات طوال أحداث المسلسل، ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.