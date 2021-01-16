شكرا لقرائتكم خبر عن سمير صبرى: أنا ضد برامج المقالب والاستخفاف بالنجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان سمير صبرى، إنه ضد برامج الاستخفاف بالنجوم واستضافتهم والسخرية منهم وعمل مقالب مبالغ فيها، لأن النجم له احترامه وتقديره وحب الجماهير له.

وأضاف صبرى، خلال لقائه مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة، أننى من الممكن أقدّم كتابا آخر وذكريات أخرى عن النجوم وأسرار يتم الكشف عنها لأول مرة وصاحب دار النشر يشجعنى كثيرا للقيام بكتابة الجزء الثانى من "حكايات العمر كله".

وتابع سمير صبرى: إن الحياة الخاصة بكل فنان لها احترامها وقدسيتها، وإن لى علاقات لا أحب التطرق لها، والحديث عنها، وأبى دائما يقول البيت له قدسيته.

وحول اختيار زاهى حواس لكتابة مقدمة الكتاب قال سمير صبرى: كتب زاهى حواس عنى كلاما رائعا، وطلبت منه أنى أضع الكلام فى مقدمة كتابى، وأول لقاء لزاهى حواس كان معى فى النادى الدولى.

وعقّب عمرو الليثى: أول ظهور لى فى الإعلام مع سمير صبرى فى هذا المساء.

وكان آخر أعمال الفنان سمير صبرى مسلسل "فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، وشارك فى البطولة كل من: داليا البحيرى، ودلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو وعدد آخر من الفنانين.

تدور أحداث العمل حول امتلاك نور عبد الحميد (عادل إمام) الشهير بـ(فلانتينو) وزوجته عفاف (دلال عبد العزيز) سلسلة مدارس يطلق عليها اسم (مدارس فلانتينو)، ونتيجة لقوتها وسيطرتها على مجرى الأمور، تنشأ بينهما العديد من الخلافات طوال أحداث المسلسل، ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.