شكرا لقرائتكم خبر عن شيماء سيف: بناشد صناع الكرفانات بتوسيع الحمامات علشان مش كل الفنانين رفيعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة شيماء سيف، أنا كممثلة أول حاجة لما بدخل تصوير عمل ببص الأول على لوكيشنات التصوير، لو فيلا مقفولة وكده تمام ولو لوكيشن شوارع وكده بقولهم مش فاضية ومسافرة.

وأضافت شيماء سيف، خلال فقرة "كارو" في برنامج "الدوبلكس" تقديم أبلة فاهيتا، المذاع على قناة ON، أن أصعب شىء في التمثيل، هو فكرة الحمام، موضحة، أنا مش بحب أدخل حمام غير حمام بيتنا، وحمام الكرفان ضيق وجسمى بيخبط فيه، فأنا بناشد اللى بيعملوا الكرفانات يوسعوا الحمامات عشان مش كل الممثلين رفيعين.

وعن الدور التى تريد تجسيده، قالت: نفسى أعمل دور رقاصة حاسة إنى هاعمله كويس؛ لأن أنا عندى إمكانيات مدفونة، وأنا اتفرجت على نفسى وأنا برقص حسيت إن "الكافر" مدارى كتير وبيكون جوايا حاجة نفسى تظهر ومش بلاقيها.