شكرا لقرائتكم خبر عن سمير صبرى: زوجة والدى الثانية كانت بتغير من حب والدى لى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان سمير صبرى، كنت أتمنى أن أكون أنور وجدى وأنا أحب ليلى مراد جدا، وكان بينهم ثنائى حلو فى الأفلام وكانت شبه والدتى.

وأضاف صبرى، خلال لقائه مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامجه "واحد من الناس" على شاشة الحياة، أنه كان يعيش مع والده فى الإسكندرية والبيت به مكتبة كبيرة جدا، وبها العديد من إبداع كبار الكُتاب، وتشكلت من خلالهم شخصيته ومن هؤلاء، وقال: كنت أتاثر جدا من القصص المكتوبة، منها إنى راحلة وأبكى عند قراءتها، وكنت أقلد والدى ووالدتى فى متابعة الصحف وأمسك الجورنال مثل والدى.

وتابع سمير صبرى: أوجه الشكر إلى أبى وأمى، حتى عند انفصالهما كان هناك احترام وحب بينهما، وكنت لا أعرف لماذا الطلاق، وعلى الرغم من زواج أبى وأمى بعد طلاقهما، ولكننى لم أعانِ من فراق الأب، ولكنى تعلمت كيف أقدّر ظروف الناس وأحترم قرارتهم، وتقبلت بزواج والدتى من شخص آخر غير والدى، وتأثرت بزواج والدى جدا؛ لأن زوجة والدي كانت بتغير منى ومن حب والدى لى؛ ولأن لها أولاد من زواج آخر وكنت أشعر أنها تريد أن تبعدنى عن أبى.

وكان آخر أعمال الفنان سمير صبرى مسلسل "فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، وشارك فى البطولة كل من: داليا البحيرى، ودلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو وعدد آخر من الفنانين.

تدور أحداث العمل حول امتلاك نور عبد الحميد (عادل إمام) الشهير بـ(فلانتينو) وزوجته عفاف (دلال عبد العزيز) سلسلة مدارس يطلق عليها اسم (مدارس فلانتينو)، ونتيجة لقوتها وسيطرتها على مجرى الأمور، تنشأ بينهما العديد من الخلافات طوال أحداث المسلسل، ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.