"ريهام أيمن مع كلبها وهنادي مهنا أنيقة".. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

"الخليج 365" يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

هنادي مهنا

ظهرت الفنانة هنادي مهنا، بإطلالة أنيقة في أحدث ظهور لها، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

وفاء عامر

نشرت الفنانة وفاء عامر، أحدث إطلالة لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلّقت: "مساكم عسل".

ريهام أيمن

الفنانة ريهام أيمن، ظهرت بصحبة كلبها في أحدث ظهور لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلّقت: "جمعة سعيدة على الجميع".

داليا مصطفى

كشفت الفنانة داليا مصطفى، عن إطلالة رومانسية في أحدث جلسة تصوير لها، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

ليال عبود

ظهرت الفنانة ليال عبود، في أحدث ظهور لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلّقت: "يا ليلي، هل لك أن تبسط ذراعيك لإحتضاني.. فحنيني يرتجف شوقا لأعانق السحاب.. تجاورني وحدتي فيخيّم عليّ نسيم الذكريات، يحملني إلى حيث أنتمي.. إلى عالمي المجهول حينما يناديني همس الجنون".

إنجي المقدم

حرصت الفنانة انجي المقدم، على الاحتفال بفصل الشتاء، عبر حسابها على إنستجرام، وعلّقت: "الشتاء جه ..أخيرًا".

علا رشدي

نشرت الفنانة علا رشدي، أحدث إطلالة لها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلّقت: "مستقبلك يصنعه ما تفعله اليوم وليس غدًا".

مي سليم

الفنانة مي سليم، طرحت أحدث ظهور وإطلالة لها عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

شذى حسون

ظهرت الفنانة شذى حسون، بإطلالة أنيقة، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

حسين الجسمي

نشر الفنان حسين الجسمي، صورة له وهو يعزف على الأورج، عبر حسابه على إنستجرام، وعلّق: "‏كل ما هو صادق يستمر".