وائل كفوري معلقاً على استهتار اللبنانيين: “بلبنان ما في كورونا”

كتبت أسماء لمنور في السبت 16 يناير 2021 01:13 صباحاً - منذ ساعتين

على أثر ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، علّق الفنان اللبناني وائل كفوري على الأوضاع ببيت شعر. وتعليقاً على عدم إلتزام بعض المواطنين اللبنانيين بالإقفال العام، غرّد النجم وائل كفوري بلهجة ساخرةٍ من المشهد العام، قائلاً:

“‏فيكُن من كل البلدان، عا بيروت تزورونا. عالأكيدي بِ لبنان، ما في عِنّا كورونا”.

وأرفق وائل كفوري منشوره بصورةٍ توثّق عدم التزام المواطنين بالحجر المنزلي، وتُظهر زحمة سير السيارات على اوتوستراد جل الديب في اليوم الأوّل من الإقفال العام.

في سيق منفصل، أكدت معلومات صحفية أن الأخبار والهمسات التي تحدثت عن إمكانية هجرة الفنان اللبناني وائل كفوري الى دولة غربية غير صحيحة ومفبركة، وأن دراسته لمشروع الانتقال للاقامة في الامارات العربية المتحدة يصب في نفس الخانة، رغم حبه الكبير للدولة المشار إليها والتي ودع من خلالها العام 2020 في حفلة حصدت أعلى نسبة حضور.

وقالت المعلومات إن كفوري سبق أن أعلن موقفه من الهجرة كتعبير عن رفضه للواقع الراهن، وكتب حينها عبر صفحته في أحد مواقع التواصل الاجتماعي قائلا:

“لا في شَـغلِة وْلا عَملِـة

الليرة مش قـد الأُجرة

خـزّقـت وراق العِـملِـة

وقدَّمت وراق الهُجرة”.

يبدو أن تمسك كفوري بلبنان مستمر في ظل كل الازمات التي تعصف بالوطن، وموضوع الهجرة ليس من أولوياته.