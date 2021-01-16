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شكرا لقرائتكم خبر عن شيماء سيف: كل يوم بعمل مقلب في جوزى لما بيخرج من الحمام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة شيماء سيف، أنا أصلا بعشق المقالب وبعمل مقالب في كل الناس، وآخر مقلب عملته في كارتر جوزى، وأنا كل يوم بعمل فيه مقلب لما يدخل الحمام اخضه أول ما يخرج.
وأضافت شيماء سيف، خلال فقرتها مع "كارو" في برنامج "الدوبلكس" تقديم أبلة فاهيتا، المذاع على قناة ON، آخر مرة عملت فيه مقلب إنى تعبانة ومش قادرة أعمل حاجة وراح هو عمل الغسيل وكل حاجة في البيت.
وتابعت: أكبر خناقة حصلت بينى وبينه لما وقع جردل ميه، وقت الإعصار فكان الدور إلى فوق بينقط ميه فأنا حطيت جرادل وبعد كده النور قطع وهو كان مصم ينزل يجيب شمعة وقلتله لا ومسمعش الكلام ووقعوا وغرق السجادة، ووقتها فضلت أصوّت وقلتله اطلع بره.
وفى سياق آخر تنتظر شيماء سيف عرض مسلسلها الجديد "في بيتنا روبوت" على قناة CBC خلال الأيام المقبلة، والذى تخوض بالعمل أولى بطولاتها المطلقة في عالم الدراما التليفزيونية، حيث طرحت شركتا سينرجي وروزناما، منتجا العمل البرومو الرسمي، والذى كشف عن العديد من المفاجآت للجمهور أبرزها ظهور شيماء سيف صلعاء تماما.
المسلسل بطولة شيماء سيف وعمرو وهبة وليلى زاهر وهشام جمال ودلال عبد العزيز، وهو من تأليف أحمد محيى وأحمد المحمدي، ومن إخراج وليد الحلفاوي، ويظهر فيه عدد من ضيوف الشرف، منهم: هشام ماجد وأحمد زاهر ومحمد عبد الرحمن وآخرين.