شكرا لقرائتكم خبر عن شيماء سيف: والدتى ودتنى وأنا صغيرة ألعب كاراتيه بس مشونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة شيماء سيف، أنا اسمى الحقيقى شيماء فتحى محمد رشاد، أما اسم شيماء سيف فهو نسبة للمخرج سيف ممتاز عشان هو اللى اكتشفنى فحبيت أهدى له حياتى واسمى يعنى. وأضافت شيماء سيف، خلال فقرتها مع "كارو" في برنامج "الدوبلكس" تقديم أبلة فاهيتا، المذاع على قناة ON: بدأت في برامج المقالب لما المخرج سيف ممتاز طلبنى عشان كان بيعمل برنامج اسمه "الشيكروباص"، عشان كانت مقالبه حقيقية ومكنش عاوز حد شكله معروف لسه. وعن الرياضة المحببة لها، قالت: والدتى كان عندها طموح وأنا صغيرة إنى ألعب كاراتيه فودتنى، والمدرب كان يقعد يشرح وأنا طبعا مش هاعمل أى حاجة من اللى بيقولها، فكنت بضرب العيال فى ثانية وخلاص فراحوا مشونى.

وفى سياق آخر تنتظر شيماء سيف عرض مسلسلها الجديد "في بيتنا روبوت" على قناة CBC خلال الأيام المقبلة، والذى تخوض بالعمل أولى بطولاتها المطلقة في عالم الدراما التليفزيونية، حيث طرحت شركتا سينرجي وروزناما منتجا العمل البرومو الرسمي، والذى كشف عن العديد من المفاجآت للجمهور أبرزها ظهور شيماء سيف صلعاء تماما.

المسلسل بطولة شيماء سيف وعمرو وهبه وليلي زاهر وهشام جمال ودلال عبد العزيز، وهو من تأليف أحمد محيى وأحمد المحمدي، ومن إخراج وليد الحلفاوي، ويظهر فيه عدد من ضيوف الشرف، منهم هشام ماجد وأحمد زاهر ومحمد عبد الرحمن وآخرين.