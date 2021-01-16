شكرا لقرائتكم خبر عن طرح الأفيش الرسمى لـ"شاومينج" استعدادا لطرحه بالسينمات الشهر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح المنتج أيمن يوسف الأفيش الرسمى لفيلم "شاومينج"، من بطولة بيومى فؤاد، وعدد كبير من نجوم الكوميديا، من تأليف أشرف حسنى، وإخراج شادى أبو شادى، استعدادا لطرحه بالسينمات خلال شهر يناير الجارى.

فيلم "شاومينج" يتناول ظاهرة الغش فى الثانوية العامة فى إطار كوميدى ساخر، ويشارك فى بطولته بجانب بيومى فؤاد عدد كبير من نجوم الكوميديا، منهم: صلاح عبد الله ونشوى مصطفى وسامى مغاورى وأحمد حلاوة وحامد الشراب وتونى ماهر وأحمد سلطان وسارة درزاوى وطاهر أبو ليلة وياسر الطوبجى ويوسف حسام ومحمود فارس ويوسف وليد يوسف ومحمد حسنى وسعاد القاضى، من إنتاج أيمن يوسف.





بيومي فؤاد كان قد بدأ تصوير مسلسله الجديد "عودة الأب الضال"، تأليف أمين جمال، محمد أبو السعد، محمد فتحي، إبراهيم ربيع وإخراج أحمد عبد اللاه، ويشارك في بطولته كل من: هالة فاخر، أميرة هاني، هاجر عفيفى، شادى ألفونس، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدى.

بيومي فؤاد عاد من دبى خلال الأيام الماضية بعد تصوير عدد من مشاهد فيلم "الشنطة" هناك، والفيلم تأليف تامر عبد المنعم ومن بطولة بيومي فؤاد وشيرين ودانا حلبي وشريف الدسوقي ومحمد عبد العظيم والفنان الإماراتي أحمد عبد الرازق والطفلة بيزي، وظهور خاص للفنان محمد لطفي ومن إخراج أحمد البدري.

وفي سياق آخر صور بيومي فؤاد عددا كبير من مشاهده في فيلم "ماما حامل" مع النجمة ليلى علوى والذى يجسد دور زوجها في أحداث الفيلم، وهو تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، ويشارك في بطولته حمدى الميرغني ومحمد سلام، ومحمد ثروت نانسي صلاح وهدى المفتي وسامي مغاوري.