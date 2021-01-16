شكرا لقرائتكم خبر عن درة تحتفل بعيد ميلادها بصحبة زوجها هانى سعد وأصدقائها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل أصدقاء الفنانة درة بعيد ميلادها بصحبة زوجها هاني سعد الذي شارك جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، من خلال خاصية الاستورى، صورة من الاحتفال بعيد ميلاد درة.



الاحتفال بعيد ميلاد درة

وأعربت الفنانة درة عن شكرها الشديد لجمهورها وكل من هنأها بعيد ميلادها، مؤكدة أن الكلمات تعجز عن وصف مشاعرها بعد تلقيها الرسائل والتهاني من كل مكان.

وشاركت النجمة درة جمهورها مقطع فيديو كان زوجها المهندس هاني سعد قد نشره لها بمناسبة عيد ميلادها، معلقة: "أحيانا تعجز الكلمات عن التعبير عن المشاعر.. شكرا حبيبي هاني سعد وشكرا من قلبي لكم على طاقة الحب الصادقة البسيطة الجميلة التي كنت احتاجها.. شكرا لكل من عايدني في هذا الفيديو.. وعلى الرسائل والتهاني في كل مكان.. أحبّكم .. نحبّكم برشا ربّنا يسعدكم ويخليكم ليّا".



جانب من الاحتفال بعيد ميلاد دره

ونشرت درة في وقت سابق عبر خاصية ستوري بحسابها بموقع "انستجرام"، صور لتزيين منزلها بالبالونات والهدايا وتورتة عيد ميلادها، معلقة عليها: "أجمل مفاجأه فى حياتى، ربنا يخليك ليا".

ويعد عيد ميلاد درة هذا العام، هو الأول بعد زواجها من المهندس هانى سعد، حيث احتفلت بزفافها في شهر نوفمبر الماضى فى الجونة، بحضور العديد من الأصدقاء داخل الوسط الفنى الذين حرصوا على مشاركتها هذه اللحظات السعيدة، لتنهى عام 2020 بدخولها القفص الذهبى.

واستطاعت درة على مدار 13 سنة منذ حضورها إلى مصر والمشاركة فى الأعمال الفنية، أن تفرض نفسها كواحدة من الفنانات اللاتى خلقن لأنفسهن شكلا مختلفا على الساحة الفنية سواء على مستوى السينما أو الدراما، وحظيت بمشوار تصاعدى خلال الأدوار التى قدمتها حتى وصلت إلى البطولة المطلقة والتى قدمتها في مسلسلى "الشارع اللى ورانا" عام 2018، و"بلا دليل" عام 2019.



جانب من عيد ميلاد درة



حفل عيد ميلاد درة



درة تعانق زوجها



درة مع أصدقائها



صورة نشرها هاني سعد عبر استوري انستجرام