يوتيوب يحذف أغنية لمحمد منير

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حذف يوتيوب فيديو أغنية الفنان المصري محمد منير "فينك يا حبيبي" من على قناة "منير" الرسمية على الموقع.

وذكرت صحيفة "المصري اليوم" المصرية، الجمعة، أن سبب الحذف يعود لأن هذه الأغنية هي أغنية قديمة للفنان بحر أبو جريشة منذ عام 1982، وتملك كل حقوقها شركة "صوت الدلتا"، لكن شركة "قنوات" المتخصصة في الديجيتال أعادت تسجيل الأغنية بصوت محمد منير بالكلمات نفسها واللحن نفسه، دون الرجوع للمالك الأصلي شركة "صوت الدلتا".





وأضافت أن شركة "قنوات" سوّقت الأغنية بصوت منير إلى إحدى شركات الاتصالات لاستعمالها بشكل دعائي، ما استدعى أن تلجأ الشركة إلى إدارة يوتيوب وتقديم كل ما يثبت ملكيتها الكاملة للأغنية، وحذفها من قناة منير.