الغنوشي يعترف بعنف الإخوان.. مناورة لتفادي السقوط

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصدر زعيم إخوان تونس راشد الغنوشي، الذي يتراس البرلمان بيانا اعتبره متابعون اعترافًا بعنف تنظيمه المتطرف وتورطه في زعزعة الاستقرار.

جاء في البيان، الذي صدر مساء الجمعة، إدانة لما مارسه بعض نواب كتلة "ائتلاف الكرامة" من عنف ضدّ نواب الكتلة الديمقراطية، أنور الشاهد وسامية عبو وأمل السعيدي بتاريخ 7 ديسمبر/كانون الأول الماضي .



وقال الغنوشي ضمن اعترافه بإرهاب حركته "إنه سابقة خطيرة يجب أن لا تتكرّر".

البيان اعتبره متابعون للشأن التونسي جزء من مناورات الشيخ الثمانيني الذي يحاول تسويق صورة تتعارض مع مضمون تفكيره الإرهابي وتورطها في عمليات الاغتيالات السياسية.

ففي سابقة معبّرة عن حجم الورطة التي علق فيها تنظيم الإخوان في تونس، قدّر رئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة الإخوانية أن ما أتاه حلفاء حزبه السياسيين في "ائتلاف الكرامة" ذراع الإخوان بالمجلس هو من قبيل الممارسات العنيفة ماديا والاعتداءات ذات الخطورة على عمل المؤسسة التشريعية وعلى المشهدين السياسي والوطني بأبعادهما المختلفة، بما لا يجب معه تكرّر مثل هذه السابقة السيئة في تاريخ الهيكل التشريعي والبلاد عموما.

وقد جاء في البيان أن الغنوشي أبدى تقديره هذا بعد الإطلاع على ملابسات عملية التعنيف والتهجم الجسدي التي قام بها نواب الائتلاف ضد النواب الديموقراطيين بما يدفع إلى القول بأن العملية التي تداولتها وسائل الإعلام الوطنية والدولية الرسمية والخاصة وشبكات التواصل الاجتماعي بأنواعها كانت بكل المقاييس ترهيبا وإرهابا سياسيا وفكريا وجسديا مارسه النواب المعتدون على زملائهم بالمجلس وأمام أنظار العموم عبر الكاميرات في استهتار بالغ بالقيم والأعراف والضوابط القانونية والأخلاقية.

مأزق الاخوان

يرى الكاتب السياسي بسام حمدي أن بيان الغنوشي كشف مأزقا حادا تحاول الحركة الإخوانية تفادي منزلقاته الحادة في الفترة الأخيرة، إذ بات معلوما لدى التونسيين مدى تورط الحركة "المتأسلمة "في أشكال العنف المختلفة والترهيب بأنواعه بالوسائل والطرق المتنوعة المعهود منها وغير المعروف، من أجل بسط نفوذها على الساحتين السياسية والوطنية، ومسك زمام الأمور عبر الأساليب كلها خصوصا منها استعمال حلفاء ذوي نزعات متشددة عنيفة وتسليط نعراتهم المتطرفة وآرائهم السلطوية على من يعتبرونه خصوما، غير قابلين لغير الدحر والمحق إن فكريا أم جسديا.

وتابع في تصريحات لـ"الخليج 365": "اعتراف الغنوشي بالسقطة الأخلاقية والسلوكية الكبيرة المذكورة محاولة فاشلة من زعيم تنظيم عرف بتاريخه العنيف للتملص من مسؤوليته المجتمعية والهيكلية على عشر من سنوات الدم والتكفير والتفجير والاغتيالات علمتها تونس منذ 2011."

وأوضح حمدي أن هذه السقطة مازالت تعاني تونس من تراكمها واستتباعاتها في المجالات جميعها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

وهي محاولة تملص ترجمتها إدانة باردة وهمية لم يتابعها أي إجراء عقابي إن مؤسسيا أم قضائيا، رغم أن الحادثة جرت في رحاب مجلس نواب الشعب في اعتداء بيّن كذلك على رمزية المؤسسة التشريعية أول ركائز الدولة وهياكلها المؤسسة، بحسب على حد تعبيره.

ضغوط النواب

اعتراف الغنوشي المحتشم بعنف ممارسات نواب الائتلاف جاء بعد ضغوطات متعددة الاتجاهات والمصادر طيلة أكثر من شهر.

تمثلت الضغوط في تحرك النواب المتضررين والعديد من النواب من كتل أخرى لنيل دعم رئيس الجمهورية والقوى السياسية والمدنية لإدانة فعل الاعتداء ودفع المجلس ورئيسه أساسا إلى التصريح بكونه من قبيل التجاوزات ذات الخطورة على المؤسسة المشرعة والبلاد وتجربة الانتقال الديمقراطي التي تعيشها تونس.