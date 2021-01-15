شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سامى بصحبة السقا فى صحراء الأهرامات.. والجمهور: "مستنيين نسل الأغراب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص المخرج محمد سامى على مشاركه جمهوره، عبر حسابه بموقع إنستجرام، صورة بصحبة النجم محمد السقا، خلال ركوبهم الخيل في منطقة الأهرامات بالجيزة، حيث أشاد من قبل على قدرة السقا على ركوب الخيل خلال إحدى المشاهد في كواليس مسلسل نسل الأغراب.



المخرج محمد سامى

وانهالت التعليقات على جمهور المخرج محمد سامى، حيث كتب أحد المتابعين: "مستنيين نسل الأغراب عظمة جي في الطريق صح ولا إيه"، وغرد آخر: "مستنيين عظمة".



محمد سامى و النجم أحمد السقا

ولم تكن الصورة الأولى للمخرج المخرج محمد سامى، حيث سبق وأن نشر صورة أشاد من خلالها بقدرات النجم أحمد السقا، ومهاراته فى ركوب الخيل، حيث التقط صورة له أثناء وقوفه على ظهر الحصان، حيث عبر محمد سامى عن دهشته قائلا: "حينما يقود بتلك البساطة"، وتأتى تلك الصورة فى الوقت الذى ينشغل فيه الثنائى محمد سامى وأحمد السقا بتحضيرات مسلسل "نسل الأغراب".

مسلسل "نسل الأغراب" من أضخم إنتاجات الدراما التليفزيونية فى رمضان 2021، حيث يضم العديد من النجوم الكبار وعلى رأسهم أحمد السقا وأمير كرارة، ومى عمر، ودياب، وفردوس عبد الحميد، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، أحمد فهيم وانجى المقدم، ومحمد مهران، وعدد آخر من الفنانين.

يشار إلى أن مسلسل "نسل الأغراب"، هو التعاون الأول بين كرارة والسقا فى الدراما، حيث قدما سويًا أكثر من عمل في السينما، وتدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق وصراع قوى بين بطلى العمل، كما أن المسلسل يتضمن العديد من المواقف المؤثرة والإنسانية رغم مضمونه التنافسى.