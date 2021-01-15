شكرا لقرائتكم خبر عن صفاء الطوخى تكشف سبب تسميتها بـ"الأم الشريرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة صفاء الطوخى سبب تسميتها بالأم الشريرة، خلال لقائها ببرنامج 3 ستات المذاع على قناة صدى البلد.

وقالت صفاء الطوخى إنها رفضت ذات مرة طلب ابن صديقتها عندما كان في الحادية عشرة من عمره أن يذهب مع طفلتها ليلعبوا بمفردهما، خلال تجمع الأسرتين للعشاء في أحد الأماكن، موضحة أنها ظلت أم شريرة حتى بلغ أبنائها سن الـ 17 عامًا.

ووجهت الطوخي، بعض النصائح للفتيات، قائلة: شوفي انتي عايزة أيه وبتحبيه واعمليه بغض النظر عن أي حسابات أخرى .