فن ومشاهير

صورة لكل نجم.. شاهد البوسترات الرسمية لفيلم "أهل الكهف"

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القاهرة - سامية سيد - طرح المنتج وليد منصور البوسترات الرسمية لفيلم "أهل الكهف"، حيث تم تصميم بوستر لكل نجم، ومن المقرر طرح الفيلم بالسينمات في موسم الصيف المقبل 2021.

وانتهى صناع الفيلم من تصوير الديكور الأول في مدينة الإنتاج الإعلامي، بعد 4 أيام متواصلة من التصوير جمعت معظم أبطال العمل، وصوّر فريق العمل بعض المشاهد الأخرى بأحد الاستوديوهات بمنطقة الهرم، ومن المقرر أن يسافر فريق العمل إلى المغرب لتصوير عدد كبير من المشاهد هناك.

فيلم "أهل الكهف" بطولة كل من: خالد النبوي وغادة عادل ومحمد ممدوح "تايسون" ومحمود حميدة ومحمد فراج وأحمد عيد وريم مصطفى وخالد الصاوي ومصطفى فهمي وبيومي فؤاد وأحمد فواد سليم وصبري فواز وهاجر أحمد، ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة وإنتاج وليد منصور.

وكان اَخر تعاون بين المنتج وليد منصور والمؤلف أيمن بهجت قمر فيلم "البدلة" للنجم تامر حسني، والذي عرض عام 2018، وحقق إيرادات قياسية في تاريخ السينما المصرية، حيث تخطت إيراداته تلك الوقت 70 مليون جنيه.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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