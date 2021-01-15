شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آخر إيرادات فيلم حظر تجول للنجمة إلهام شاهين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يبدو أن زيادة أعداد فيروس كورونا في مصر والتقلبات الجوية، ألقت بظلالها بشكل كبير علي إيرادات شباك تذاكر السينما، حيث حقق فيلم حظر تجول ليلة أمس الخميس 2500 جنيه فقط، بينما حقق 2100 جنيه في ليلة أول أمس الأربعاء.

فيلم "حظر تجول" عرض لأول مرة فى المسابقة الرسمية للدورة الـ 42 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، والذى اختتم فعالياته خلال شهر ديسمبر الحالى، بينما حصلت إلهام شاهين على جائزة أفضل ممثلة عن تقديمها لشخصية "فاتن".

الفيلم تدور أحداثه حول فاتن التى تخرج من السجن بعد عشرين عاما، بسبب ارتكابها جريمة مريعة، ويعود الفيلم إلى خريف 2013 بعد قرار حظر التجوال بمصر، والذي أجبر فاتن على قضاء ليلتها عند ليلى والتي تعرضها لمحاكمة ثانية بحثاً عن إجابات لأسئلة مسكوت عنها، لتمر الليلة في محاولة كل منهما لتقبل الأخرى.

الفيلم بطولة إلهام شاهين وأمينة خليل وأحمد مجدى ومحمود الليثى، والفلسطينى كامل الباشا الحاصل على جائزة أفضل ممثل فى الدورة الـ 74 من مهرجان فينيسا السينمائى الدولى عن فيلم قضية رقم 23، الفيلم تصوير عمر أبو دومة، تصميم أزياء ناهد نصرالله، موسيقى تصويرية تامر كروان، ومن تأليف وإخراج أمير رمسيس.

الفيلم يعيد إلهام شاهين إلى السينما بعد غياب 4 سنوات منذ تقديمها آخر أفلامها "يوم للستات"مع المخرجة كاملة أبو ذكرى، الذى عرض للمرة الأولى فى مهرجان القاهرة السينمائى الدولى إضافة إلى عرضه فى العديد من المهرجات وحصد العديد من الجوائز.