شكرا لقرائتكم خبر عن سر رسالة تامر حبيب لـ عزرائيل وكواليس الضغط على رحاب الجمل للصلح مع باسم سمرة في "مع صحصاح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم برنامج "مع صحصاح"، الذي يقدمه الكاتب الصحفي عمرو صحصاح فى حلقة اليوم الجمعة، حلقة خاصة تشمل العديد من الأخبار الفنية التى يقدمها بشكل ساخر، منها سر الرسالة الغامضة التي كتبها السيناريست تامر حبيب موجهًا حديثه فيها لملك الموت "عزرائيل"، وتفاصيل الهجوم الحاد عليه.

ويتطرق صحصاح فى الحلقة أيضًا، لقصة اتجاه الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم للغناء بعد انفصاله عن أنغام، وحكاية مغازلته لـ إليسا، وتفاصيل الحالة المرضية للفنانة فيفى بعده، وحكاية معركة رامى صبرى مع الملحن عزيز الشافعى بسبب عمرو دياب.

برنامج "مع صحصاح"، إعداد وتقديم عمرو صحصاح، تصوير أشرف فوزى، مونتاج هاجر السبيرى، إخراج وإشراف عام شادى أبو الحسن.