خالد النبوي وأحمد عيد وغادة عادل.. وليد منصور ينشر بوسترات فيلم "أهل الكهف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف المنتج وليد منصور، عن بوسترات فيلمه السينمائي المنتظر "أهل الكهف" والمقرر طرحه بدور العرض السينمائي في صيف 2021.

ونشر وليد، بوسترات منفردة لنجوم الفيلم، وهم خالد النبوي، محمد ممدوح، غادة عادل، محمد فراج، أحمد عيد، ريم مصطفى، وذلك عبر حسابه على موقع "تويتر"، وعلّق: "فيلم (أهل الكهف) صيف 2021.. أحمد عيد، ريم مصطفى، معالجة سينمائية أيمن بهجت قمر، إخراج عمرو عرفة، إنتاج وليد منصور وتالنت ميديا برودكشن، مدير تصوير وائل درويش، مونتاج أحمد حمدي، مهندس ديكور سامر الجمال، وموسيقى تصويرية هشام نزيه".

فيلم "أهل الكهف" بطولة النجوم: خالد النبوي، محمود حميدة، مصطفى فهمي، غادة عادل، محمد فراج، عمرو عبدالجليل، أحمد فؤاد سليم، ريم مصطفى، صبري فواز، عبدالرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد، ماجد المصري، وأحمد عيد، ومأخوذ عن رواية حاملة لنفس الاسم للكاتب الكبير الراحل توفيق الحكيم.