صور| أحمد زاهر يحتفل بعيد ميلاد ابنته الصغرى.. ودرة تعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص الفنان أحمد زاهر، على الاحتفال بعيد ميلاد نجلته الصغرى "منى"، عبر حسابه على إنستجرام.

ونشر زاهر، الصور، قائلاً: "كل سنة وإنتي طيبة يا أحلى (منى) في الدنيا.. ربنا يسعد أيامك ويفرح قلبك يا منمونة يا أحلى وأطعم وألذ بنوتة في الدنيا.. ربنا يخليكي ليّا ولمامتك ولأخواتك ويحفظك يا روح قلبي".

وعلّقت الفنانة التونسية دُرة زروق على الصورة، قائلة: "بموت فيها.. ربنا يحفظها".

ولدى أحمد زاهر 4 بنات من زوجته هدى زاهر وهن: "ملك وليلى ونور ومنى".

يذكر أن أحمد زاهر، تعاقد على بطولة فيلم "فارس" ويشاركه البطولة الفنان حسين فهمي، ومن تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج أيمن يوسف.