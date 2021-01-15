شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الفن وأشباههم.. عمرو دياب وزبيدة ثروت وتامر حسنى على رأس القائمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "يخلق من الشبة أربعين".. يتشابه عدد من الأفراد مع نجوم الفن بصورة كبيرة جدًا، الأمر الذى يجعل من الصعب تحديد الفنان الحقيقى من شبيهة حيث يتطابقون بشكل كبير.

عمرو دياب وقصة شبيهه

شبه كبير بين الشاب حسام مصطفى والفنان عمرو دياب، الذى ظهر في كواليس إعلان الهضبة، والذى كشف من قبل عن لقائه بالهضبة، حيث قال: "التقيته بالتصوير الأخير لإعلانه، ووجهنى عن كيفية التصوير، ولكن لم يدور حوار خارج التصوير.

وتابع: "ظهرت فى الإعلانات بنفس تفاصيل عمرو دياب فى أغنية تملى معاك، ثم ملامحه فى أغنية نور العين"، مضيفًا: "وقتها كنت بلبس هدوم كتير عشان جسمى يكون قريب من عمرو".





وعن أغرب المواقف التى تعرض لها بسبب الشبه الكبير مع عمرو دياب، مشيرًا إلى أن أحد السياح الطليان توقف أمامه وظن أنه عمرو دياب، وكذلك تهاتف الأطفال لالتقاط الصور التذكارية معه كما تحدث عن تعرضه لمواقف مختلفة بسبب الشبه مع عمرو دياب، وقال: "ناس كتير لما تشوفنى تقولى أنت عمرو دياب.. وبنات كتير بتبقى معجبة بيا وعاوزة تتصور معايا، ولكن الموقف الأغرب من فتاتين صممتا على التصوير فيديو دون أن أعرف ذلك".

شبيهة زبيدة ثروت

عند رؤية صورها للوهلة الأولى تشعر وكأن روح النجمة الراحلة زبيدة ثروت بعثت من جديد، نفس الابتسامة ونفس النظرة امتلكتها ابنة محافظة الشرقية العشرينية فاطمة هتلر، خاصة بعد أن لاحظت هذا الشبه وبدأت تلتقط صورًا لنفسها بالأبيض والأسود تجعل من الصعب تفريقها عن الفنانة الشهيرة.









أحمد حلمى يحضر زفاف شبيهة

وحقق النجم أحمد حلمى أمنية شبيهة حيث حضور حفل زفافه منذ حوالى 5 أعوام ، كمبادرة من حلمى لتحقيق أمنية الشاب ميللر محروس زكى، والتى تداولت بصورة كبيرة سابقا على السوشيال ميديا.









وقال متداولو الصور إن العريس ميللر كان يتمنى حضور الفنان الكوميدى أحمد حلمى حفل زفافه، الذى أقيم بأحد فنادق القاهرة، وإن أصدقاءه هم من سعوا فى توصيل الدعوة لحلمى الذى فاجأ الجميع بحضوره حفل الزفاف.

كما شارك أحد القراء بصورة أخرى لشبيه للفنان "أحمد حلمى" والذى صادفه خلال رحلة العمرة الأخيرة التى قام بها.





تامر حسنى وشبيهه

وفوجئ النجم تامر حسنى أثناء تواجده فى مكتبة الإسكندرية استعدادًا لحفله الغنائى منذ حوالى عامبن فى ختام "مؤتمر الأطباء" بشبيهه ويدعى "عمر" والذى من شدة تعلقه بالنجم يقلده فى كل شىء، وتامر فور رؤيته لأول مرة مازحه بخفة ظله قائلا: "أزيك يا أستاذ تامر"، وبعد ذلك التقط معه عدة صور تذكارية.



