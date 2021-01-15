شكرا لقرائتكم خبر عن على الألفي يحيى حفلا غنائيا بساقية الصاوي قبل زحمة الفلانتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيي المطرب علي الألفي حفلا غنائيا يوم 6 فبراير المقبل، تحت عنوان قبل زحمة الفلانتين وذلك في السابعة والنصف مساءً بساقية الصاوي وذلك علي مسرح قاعة النهر بمنطقة الزمالك.

يقدم علي الألفي مجموعة من أشهر أغانيه مثل "غنوه حب" و"مش لازم" و"متنفعلكش" و"وراء كل باب" وغيرهم، من ناحية أخرى قال على الألفى مؤخراً أنه بدأ مشواره الفنى فى القاهرة منذ 11 عاما، فقدم العديد من الحفلات فى ساقية الصاوى والأوبرا، وشارك بمركز الإبداع الفنى بالأوبرا مع المخرج خالد جلال، وشارك أيضا ببرنامج the voice.

من ناحية أخرى كان قد طرح على الألفى دعاء دينيا جديدا بعنوان "خليك فى حالك" فى شهر رمضان الماضى، وهو من كلمات وليد دسوقى، وألحان عمرو صفاء، وتوزيع عمر إسماعيل.

يذكر أن على الألفى من مواليد 20 مايو 1982، واشتهر بالعديد من الأغانى مثل إحساس بالونس، البنت اللى سهرانة، تعيش وتسيب، ماتنفعلكش، وتتر مسلسل آدم وجميلة