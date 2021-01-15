شكرا لقرائتكم خبر عن أحدث ظهور لـ هنادى مهنى في جولتها السياحية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الفنانة هنادي مهنى جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورًا من جولتها السياحية، حيث علقت على إحدى الصور في إحدى المناطق الأثرية، قائلة: "سائحة اليوم".



هنادي مهنا عبر انستجرام

وتألقت الفنانة هنادي مهنى في صورها، حيث ظهرت في إطلالة أنيقة مرتدية قبعة وأضافت إلى مظهرها بعض الأكسسوارات وحقيبة سوداء صغيرة، وقد لاقت الصور تفاعلا كبيرا بين معجبيها.



الفنانة هنادي مهنا

وبدأت الفنانة هنادى مهنى تصوير مشاهدها في فيلم "تماسيح النيل" مع المخرج سامح عبد العزيز، في مدينة الأقصر، حيث التحقت بفريق العمل الذى بدأ التصوير هناك مطلع هذا الأسبوع، خاصة أن أحداث الفيلم تعتمد على التصوير على متن إحدى المراكب النيلية.

فيلم "تماسيح النيل" بطولة مصطفى خاطر وحمدى الميرغنى وخالد الصاوى وكريم عفيفى وويزو وبيومى فؤاد ومحمد ثروت وعدد آخر من الفنانين وهو تأليف لؤى السيد وإخراج سامح عبد العزيز، وتدور أحداث العمل في إطار كوميدي.



هنادي مهنا

ويسجل "تماسيح النيل" ثانى تجارب هنادى مهنى في السينما بعدما خاضت التجربة للمرة الأولى في فيلم "بنات ثانوى" الذى تم عرضه في شهر يناير العام الماضى وشارك في بطولته جميلة عوض، مايان السيد ومى الغيطى وهدى المفتى ومحمد الشرنوبى ومحمد مهران ومحمد جمعة وتامر هشام وتأليف أيمن سلامة وإخراج محمود كامل.

وتشارك هنادى مهنى أيضاً في بطولة فيلم "ليلة العيد" تأليف أحمد عبدالله وإخراج سامح عبدالعزيز وإنتاج أحمد السبكى وبطولة يسرا، سميحة أيوب، ريهام عبدالعفور، سيد رجب، يسرا اللوزى، عبير صبرى، هنادى مهنى، أحمد خالد صالح، محمد لطفي، نهى صالح والذى تم تصوير فيه عدد من المشاهد قبل توقفه لاصابة بطلته يسرا بفيروس كورونا وتعافيها منه منذ أيام.