شكرا لقرائتكم خبر عن نوال الزغبي بهوت شورت في صورة جديدة: "أفتقد لكل شيء" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النجمة نوال الزغبى، عبر حسابها بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة جديدة بهوت شورت جديد مطرز، وعلقت قائلة :"افتقد لكل شيء .. التسوق والقهوة والسفر".



نوال الزغبى عبر انستجرام

وانهال جمهور النجمة نوال الزغبى، بالتعليق على صورتها عبروا أيضًا عن جمالها واحتفاظها برشاقتها وافتقادهم للعديد من الأشياء مثل السفر والتسوق بسبب تداعيات كورونا والالتزام بالبقاء في المنزل.





وتستعد النجمة نوال الزغبي لإطلاق أغنية جديدة خلال شهر يناير الحالي تتعاون فيها لأول مرة مع الشاعر أحمد حسن راؤول ومن ألحان أحمد زعيم وتوزيع وسام عبد المنعم وانتهت نوال من تصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب من أيام وتعاونت فيه مع المخرج اللبناني فادي حداد ولم تفصح عن اسمها حتى الآن لتفاجئ جمهورها .

وقد قامت النجمة اللبنانية بتشويق الجمهور عبر حسابها الرسمي على تويتر من خلال عمل استفتاء هل هي اغنية كلاسيك أو إيقاعية وتجاوب معها الجمهور بشكل كبير حتى أعلنت أنها إيقاعية باللهجة المصرية.