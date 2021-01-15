شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد زاهر يحتفل بعيد ميلاد ابنته منى × 9 صور: أحلى وأطعم وألذ بنوتة في الدنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الفنان أحمد زاهر، على تهنئة ابنته منى بعيد ميلادها، اليوم الجمعة، حيث شارك جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورًا تجمعه بابنته منى، لاقت تفاعلاً كبيرًا بين معجبيه على منصات السوشيال ميديا خاصة إنستجرام.

وعلق الفنان أحمد زاهر على الصور مهنئا: "كل سنة وانتي طيبة يا أحلى منى في الدنيا ربنا يسعد أيامك، ويفرح قلبك يا منمونة يا أحلي وأطعم وألذ بنوتة في الدنيا، ربنا يخليكي ليا ولمامتك ولأخواتك وبحفظك يا روح قلبي".

ومنى أحمد زاهر - الثالثة فى الترتيب بين شقيقاتها ملك وليلى ونور.



أحمد زاهر عبر انستجرام

ويشارك الفنان أحمد زاهر في مسلسل لؤلؤ بجانب مى عمر، ادوارد، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، ، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران، جورى بكر، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى.



أحمد زاهر وابنته منى

وخلال الشهر الجاري، قال النجم أحمد زاهر، خلال ندوة تكريمه التى أقامها قسم الفن باليوم السابع، إنه يضع قيودا وخطوطا حمراء لبناته، وإنه لا يسمح بتجسيدهما لمشهد به "بوسة" أو مشهد ساخن، وهى نفس القيود التى يضعها لنفسه أيضا، وأنه غير مسموح لهما بتمثيل مشهد به بوسة حتى ولو كانت فى الهواء.

وأضاف زاهر، خلال ندوة تكريمه فى الخليج 365 قائلا: "أنا عمرى ما عملت كده ولا عمرى أقدم مشاهد على سرير، أنا مقتنع الحاجات دى ملهاش علاقة بالفن أنا مقتنع إنى لو عايز أقول أن فلان مع فلانة فى غرفة أشير لها لأنى هاثير غرائز ليه".



أحمد زاهر يحتفل بعيد ميلاد ابنته



أحمد زاهر يقبل ابنته



الفنان أحمد زاهر وابنته منى



النجم أحمد زاهر وابنته منى



زاهر وابنته



صورة نشرها احمد زاهر عبر انستجرام



منى أحمد زاهر برفقة والدها



منى مع والدها احمد زاهر



