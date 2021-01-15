شكرا لقرائتكم خبر عن 28 ألف جنيه إيرادات فيلم الصندوق الأسود ليلتى الأربعاء والخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم مني زكي الصندوق الأسود حوالي 18 ألف جنيه ليلتي الأربعاء والخميس، حيث حقق 14 ألف و721 جنيه ليلة الأربعاء و13 ألف و356 جنيه ليلة الخميس، فيلم "الصندوق الأسود" بطولة النجمة منى زكى ومصطفى خاطر، حقق أرقامًا جديدة فى شباك التذاكر، حيث وصلت ايراداته لـ 8,642,580 جنيه منذ طرحه فى السينمات يوم 28 أكتوبر الماضى ليضاف إليهم إيرادات ليلتي الأربعاء والخميس، والفيلم يعيد منى زكى إلى السينما بعد غياب 3 سنوات منذ تقديمها آخر أفلامها "من 30 سنة" مع أحمد السقا ونور وميرفت أمين وشريف منير.

فيلم "الصندوق الأسود" بطولة منى زكى ومحمد فراج، ومصطفى خاطر، وشريف سلامة، وهلا السعيد وأسماء جلال، قصة وإخراج محمود كامل وسيناريو وحوار أحمد الدهان وهيثم الدهان، ومن إنتاج سينرجى وأفلام مصر العالمية، ونيو سينشرى وتدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق.

وأوشكت منى زكى على الانتهاء من تصوير مسلسلها الجديد "تقاطع طرق" مع محمد ممدوح ومحمد فراج وسيد رجب، وأخرون، والمسلسل مقرر عرضه فى رمضان المقبل، وهو من تـأليف وإخراج تامر محسن .