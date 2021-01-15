شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان محمد عز يطمئن جمهوره: مسحة كورونا "سلبية".. خلوا بالكم متستهتروش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الفنان محمد عز مسحة اختبار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وثبتت النتيجة سلبيته للفيروس التاجي، حيث شارك جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الرسمي على انستجرام، صورة من نتيجة الاختبار معلقا :"الحمد لله مسحه سلبيه ربنا يشفي كل مريض خلوا بالكم متستهتروش".



محمد عز عبر انستجرام

من ناحية أخرى، يشارك الفنان محمد عز كضيف شرف ضمن أحداث مسلسل "هجمة مرتدة" بطولة كل من الفنان أحمد عز وهند صبرى، ويظهر في أول حلقتين بأربع مشاهد مهمة ضمن الأحداث، ومن المقرر عرضه خلال سباق دراما رمضان المقبل.

ويجسد عز في "هجمة مرتدة"، دور شاب يعمل في الخارج ويتعرض لمحاولة تجنيد من استخبارات دولة أجنبية، لكنه ينجح في التواصل مع جهاز المخابرات، ليتم تدريبه على أعلى مستوى على أيدي مسئولي الجهاز ويجسد دوريهما نضال الشافعى وهشام سليم، ثم يخوض عملية خداع لتلك الأجهزة المعادية.

كما يشارك محمد عز في مسلسل "ضربة معلم" الذي تدور أحداثه حول شاب من الطبقة المتوسطة يدعى جابر ويعمل فى إحدى الشركات عتالا ثم تتطور الأحداث ويعجب صاحب العمل بأخلاقه ويجعله مسئولا عن أكثر من شىء فى العمل ما جعل ابنه يغضب ويفتعل المشاكل مع جابر.

مسلسل ضربة معلم بطولة محمد رجب ورانيا فريد شوقى ورياض الخولى ومحمد نجاتى ومحسن منصور ومى سليم وسلوى عثمان وياسمين البشبيشي ومحسن منصور وإنعام سالوسة من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق.