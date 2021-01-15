شكرا لقرائتكم خبر عن درة تشكر جمهورها على معايدتهم فى عيد ميلادها برسالة مؤثرة: نحبّكم برشا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الفنانة درة عن شكرها الشديد لجمهورها وكل من هنأها بعيد ميلادها، مؤكدة أن الكلمات تعجز عن وصف مشاعرها بعد تلقيها الرسائل والتهاني من كل مكان.

وشاركت النجمة درة جمهورها بمقطع فيديو كان زوجها المهندس هاني سعد قد نشره لها بمناسبة عيد ميلادها، معلقة: "أحيانًا تعجز الكلمات عن التعبير عن المشاعر، شكرًا من قلبي لكم على طاقة الحب الصادقة البسيطة الجميلة التي كنت احتاجها، شكرًا لكل من عايدني في هذا الفيديو.. وعلى الرسائل والتهاني في كل مكان.. أحبّكم .. نحبّكم برشا ربّنا يسعدكم ويخليكم ليّا".

واحتفلت النجمة التونسية درة بعيد ميلادها الـ41، فى حفل مفاجئ أعده لها زوجها المهندس هانى سعد، الذي نشر في وقت سابق مقطع فيديو لتهنئتها بعيد الميلاد.

ونشرت عبر خاصية ستوري بحسابها بموقع "إنستجرام"، صورًا لتزيين منزلها بالبالونات والهدايا وتورتة عيد ميلادها، معلقة عليها: "أجمل مفاجأه فى حياتى، ربنا يخليك ليا".



درة وزوجها

ويعد عيد ميلاد درة هذا العام، هو الأول بعد زواجها من المهندس هانى سعد، حيث احتفلت بزفافها في شهر نوفمبر الماضى فى الجونة، بحضور العديد من الأصدقاء داخل الوسط الفنى الذين حرصوا على مشاركتها هذه اللحظات السعيدة، لتنهى عام 2020 بدخولها القفص الذهبى.

واستطاعت درة على مدار 13 سنة منذ حضورها إلى مصر والمشاركة فى الأعمال الفنية، أن تفرض نفسها كواحدة من الفنانات اللاتى خلقن لأنفسهن شكلا مختلفا على الساحة الفنية سواء على مستوى السينما أو الدراما، وحظيت بمشوار تصاعدى خلال الأدوار التى قدمتها حتى وصلت إلى البطولة المطلقة والتى قدمتها في مسلسلى "الشارع اللى ورانا" عام 2018، و"بلا دليل" عام 2019.



عيد ميلاد الفنانة درة