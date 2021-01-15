شكرا لقرائتكم خبر عن حسن الرداد يسترجع ذكرياته برفقة والدته الراحلة: "جمعة مباركة عليكى يا ماما" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استرجع الفنان حسن الرداد ذكرياته مع والدته الراحلة بصور لإحدى زيارته خارج مصر برفقتها، ونشر مجموعة صور عبر حسابه الشخصي على إنستجرام ظهر فيها برفقة والدته الراحلة، بينما قام جمهوره بالدعاء لها.





وعلق حسن الرداد قائلاً: "جمعة مباركة عليكى يا ماما.. يا أحلى كلمة ممكن الواحد ينطقها فى حياته، يا قلبى، يا حب عمرى، يا أغلى من عينيه، ألقاكى فى الجنة إن شاء الله يا أمى".





وكان حسن الرداد قد أعلن وفاة والدته الأسبوع الماضى قائلا: توفيت إلى رحمة الله تعالى أحن وأطيب أم فى الدنيا السيدة فادية الرداد، مع السلامة يا أغلى وأطيب أم فى الدنيا، سلمى لى على فادى وبابا، إن شاء الله نتجمع كلنا فى الجنة يا رب، إنا لله و إنا اليه راجعون".

وشهدت الجنازة حضور عدد من نجوم الفن، من بينهم الفنان محمد لطفي، والفنان محمود الليثي، والمنتج أحمد السبكي، فيما حرص البعض على حث المواطنين على الالتزام بالتباعد للوقاية من فيروس كورونا.