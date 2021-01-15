"ألقاكي في الجنة".. حسن الرداد يتذكر والدته بهذه الكلمات (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

شارك الفنان حسن الرداد، جمهوره ومتابعيه، عدة صور له مع والدته السيدة فادية الرداد، والتي رحلت عن عالمنا يوم السبت الماضي.

ونشر الرداد صورا تجمعه بوالدته من رحلة سفر للخارج، وعلّق عبر حسابه على موقع "إنستجرام": "جمعة مباركة عليكي يا ماما، يا أحلى كلمة ممكن الواحد ينطقها في حياته، يا قلبي، يا حب عمري، يا أغلى من عينيه، ألقاكي في الجنة إن شاء الله يا أمي".

وشيّع حسن الرداد جثمان والدته إلى مثواه الأخير، يوم الأحد الماضي، من ساحة مسجد عمرو بن العاص، بمدينة دمياط مسقط رأسه، وسط مشاركة المئات من أهالي المحافظة.

واستقبل الرداد العزاء في والدته أمام المقابر الخاصة بأسرته، وظل يردد وينبه على الحضور أن يكون العزاء بالإشارة، دون مصافحة، وتواجد بجوار الرداد شخصا حرص على تعقيم يد الأخير بالكحول كلما صافح أحد، كما قام الرداد باستخدام قبضة يده في تلقي العزاء، وأحيانا أخرى بوضع يده على صدره، تعبيرا عن امتنانه للمعزين.