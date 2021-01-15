شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد المصرى يطمئن جمهوره على حالته الصحية بعد إصابته بـ"كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طمأن الفنان ماجد المصري جمهوره ومتابعيه على حالته الصحية، حيث شارك معجبيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، بصورة جديدة في أحدث ظهور له بعد إصابته بالفيروس التاجي، معلقًا: "صباح الفل على كل الغاليين".

يأتي ذلك بعد الأزمة الصحية التي عانى منها الفنان ماجد المصري مع بداية العام الجديد 2021 في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، ففي أول أسبوع من شهر يناير أعلن إصابته بـ"كوفيد 19" ودخوله في مرحلة العزل المنزلي بعيدا عن أسرته وزوجته وبعد أيام قليلة أعلن إصابة ابنته داليدا بالفيروس التاجي أيضًا، ما دفع صناع مسلسل "الملك" للنجم عمرو يوسف لتأجيل مشاهد الفنان ماجد المصرى بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا، وذلك بعدما صور جزءًا كبيرًا من مشاهده بالديكور الخاص به في مدينة الإنتاج الإعلامى في الفترة الماضية.



ماجد المصري عبر انستجرام

الفنان ماجد المصري

وظهر الفنان ماجد المصري مبتسما في إطلالة بيضاء، مرتديا نظارة شمسية، وبدا في حالة معنوية مرتفعة، وذلك بعد أكثر من أسبوع من إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكان النجم ماجد المصرى أكد في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن ابنته داليدا أصيبت بفيروس كورونا، حيث أجرت مسحة وجاءت إيجابية، متمنيا من الجميع الدعاء لها وتقوم بالسلامة قائلا: "الحمد لله وربنا يستر" .

وطالب ماجد المصرى الجمهور بالحفاظ على أنفسهم من هذا الفيروس، وضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية منه، معلقا :"الموضوع بجد مش هزار لازم نحافظ على بعض وعلى أطفالنا، خدوا بالكم".