شكرا لقرائتكم خبر عن حفيد محمود ياسين يكشف عن صورة قديمة مع جده الراحل بعد 91 يومًا من وفاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمود عمرو ياسين، حفيد الفنان الكبير الراحل محمود ياسين، عن صورة قديمة جمعته مع جده الراحل وجدته الفنانة شهيرة حمدى، وذلك بمناسبة مرور 91 يومًا على وفاة النجم القدير الراحل، ونشر ياسين جونيور، الصورة عبر حسابه على إنستجرام، أتبعها قائلاً: "91 يومًا على فراق جدى، أرجو قراءة الفاتحة والدعاء له".





وسبق وكشف محمود عمرو ياسين، عن مشاركته ضمن موسم دراما رمضان المقبل 2021 من خلال مسلسل "اللى مالوش كبير"، الذى كتبه وألفه والده عمرو محمود ياسين، ويقوم ببطولته كل من النجمين أحمد العوضى وياسمين عبد العزيز، حيث من المفترض عرضه ضمن سباق دراما رمضان هذا العام.





وظهر محمود عمرو ياسين خلال صورة بلوك الشخصية الذى يقوم بها ضمن أحدات المسلسل، وكتب: "مالك" فى إشارة لاسمه ضمن أحداث المسلسل.

وبدأ النجمان ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى تصوير مسلسلهما "اللى ملوش كبير"، المقرر عرضه في رمضان المقبل، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكرى، في منطقة 6 أكتوبر، حيث تجمع المشاهد الأولى بين ياسمين والعوضى وبعض الممثلين الشباب في أحد المولات، ويأتى انطلاق تصوير المسلسل فى وقت مبكر حتى يتثنى لفريق العمل الانتهاء من التصوير قبل حلول شهر رمضان.

وجاءت القائمة النهائية لأبطال مسلسل "اللى ملوش كبير" كالتالى: ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، محمود حافظ، خالد الصاوى، دنيا عبد العزيز، أحمد عبد الله محمود، أحمد سعيد عبد الغنى، إيمان السيد، بدرية طلبة، عايدة رياض، وعدد كبير من نجوم الشباب.