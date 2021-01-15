شكرا لقرائتكم خبر عن شادية وتحية كاريوكا وفيفى عبده ونور الشريف وحورية فرغلى.. نجوم الصدقة الخفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتقد الكثير من الجمهور أن النجوم والفنانين بعيدون عن الواقع وعن الفقراء ومشغولون بحياتهم الشخصية ونجاحاتهم ويتمتعون بما جمعوه من أموال يسافرون هنا وهناك ولا يشغلون بالهم بالفقراء والمساكين والمحتاجين وليس لهم دور اجتماعي، وهو الفكر الظالم لكثير من نجوم الفن ممن يضعون الفقراء في حساباتهم ويتبرعون بالكثير من الأموال لكن ذلك الجانب الخفي لا يعلن بشكل صريح ولا تتناوله الصحافة والإعلام سوي في مواقف قليلة لكن الحقيقة أن هناك الكثير من النجوم لا يبخلون أبدًا بأموالهم وهو ما سنستعرض بعض من مواقفهم من خلال ذلك التقرير

الفنانة القديرة الراحلة شادية كانت من أبرز النجمات المهتمين بالفقراء والمساكين وكانت كثيرًا ما تتبرع للفقراء وتشارك في علاج المحتاجين وغير القادرين، إضافة للراحلة تحية كاريوكا التي عرف عنها أنها لا ترد سائلاً أبدًا وتساعد الكومبارس وصغار الممثلين والفقراء ولم تبخل بأموالها أبدًا حتى على الدولة في كثير من المواقف، النجم الراحل نور الشريف هو الآخر كان لا يبخل أبدًا على غير القادرين وكان يدفع مصاريف الدراسة للطلبة غير القادرين بمعهد الفنون المسرحية.

النجمة فيفى عبده وشيريهان وشيرين ودينا ولوسى هن أيضًا من أبرز النجوم ممن يقدمون على أعمال الخير وينشطون بشكل كبير خلال شهر رمضان الكريم، والفنان هاني شاكر أمير الغناء العربي هو أيضًا من أصحاب الصدقة الخفية فكثيرًا ما يساعد المحتاجين والفقراء خاصة هؤلاء الذي يسلط عليهم الإعلام الضوء ويبرز احتياجهم فهو أول من يتواصل معاهم لمساعدتهم ودعهم.

ويبدو أن الأمر أصبح عرف بين نجوم الفن ومؤخرًا وجه الدكتور أشرف زكى، نقيب الممثلين، رسالة إلى الفنانة حورية فرغلى، خلال لقائه أحد البرامج التليفزيونية، بعد أزمتها الأخيرة وقال: "حورية فرغلى أنا أعرفها كويس وهى من الناس المحبة لزملائها، وكانت بتكملنى وتقولى شوف مين عاوز إيه في الخفاء ومتقولش اسمى، واديتنى فلوس كتير جدًا جدًا لمساعدة بعض الزملاء وبعض أسر الزملاء غير القادرين".

وأضاف أشرف زكى: "عاوز أقولها إنتى إنسانة جميلة، ولكى عندى رصيد وعندنا كلنا رصيد من الحب حقيقى، وأنا عن تجارب شخصية كتير معاكى عمرك مابخلتى على إنك تدعمى زملائك وتقفى معاهم، إحنا النهاردة بنقولك إحنا بنحبك وربنا يعطيكى على قد نيتك، لأنك إنسانة جميلة ورقيقة وتستحقى كل تقدير، وربنا يشفيكى مما أنتِ فيه، ومفيش حاجة اسمها محدش بيسأل عليا إنتى عارفة كلنا بنحبك".