شكرا لقرائتكم خبر عن عصابة على بابا .. هالة صدقى بصحبة أولادها فى رحلة سفارى بين الجبال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الفنانة هالة صدقى، جمهورها ومعجبيها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستحرام"، مقطع فيديو يوثق أجواء رحلة سفاري تقوم بها بصحبة أولادها، حيث علقت على الفيديو قائلة: "صباح الشقاوة، سفاري في الجبل، شقاوة شقاوة".

وظهرت الفنانة هالة صدقي في رحلة سفاري بين الجبال في مقطع الفيديو قائلة: "أنا وعصابة علي بابا، عصابة علي بابا.. شقاوة شقاوة.. صباح الشقاوة"، حيث لاقى الفيديو تفاعلا كبيرا بين متابعيها على انستجرام.

وفي كثير من الأحيان تشارك النجمة هالة صدقي جمهورها صورا وفيديوهات من حياتها اليومية، ففي وقت سابق، ودعت هالة صدقي عام 2020 على طريقتها الخاصة، حيث نشرت مقطع فيديو لها بصحبة أطفالها من داخل حمام السباحة، ولاقى الفيديو تفاعلا كبيرا بين متابعيها ومعجبيها.



الفنانة هالة صدقي





وكانت الفنانة هالة صدقي قد هنأت جمهورها قائلة: "كل سنة واحنا مع بعض وأصحابي وولادي وحبايبي في حضني، يا رب تفضل روح الطفولة والنقاء والصفاء في قلبي وقلب كل حبايبي، يا رب يبعد عننا كل شرير وكل ثعبان بيتلون بمليون لون، يا رب ابعد عنا كل طاقه سلبيه والصحة لكل البشرية حتي لو أعداء".



لقطة من فيديو لرحلة سفاري نشرتها هالة صدقي



هالة صدقي



