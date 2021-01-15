شكرا لقرائتكم خبر عن النوم و1392 سعر حرارى يومياً.. أسرار حفاظ جينيفر لوبيز على جمالها بعد الـ50 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتادت النجمة جينيفر لوبيز على خطف الأنظار وإثبات أن العمر مجرد رقم لا يقف في وجه محافظتها على رشاقتها بصورة كبيرة.

النوم

من أبرز تلك التصريحات ما قالته في وقت سابق حينما أكدت أن النوم 8 ساعات من أهم الأمور التى تهتم بها، ولا ينبغي أبداً أن تقلل عن تلك المدة مهما كان الأمر المطلوب منها.



لوبيز أثناء الذهاب للجيم

تناول المكسرت

أكدت جينيفر لوبيز ايضاً خلال تقرير الديلى ميل على أنها حتى تحافظ على نظامها الغذائي تستعين بالمكسرات لملء يومها وتتناولها بكثرة، نظراً لأنها لا تتخلى عن الدايت إلا بيوم واحد، وبالتالى تستعين بالمكسرات بقية الأيام لتعينها على الريجيم الخاص بها.

لا كافيين

أكدت جينيفر لوبيز أيضاً على أنها لا تتناول أية مشروبات بها كافيين مطلقاً منذ سنوات، وهو أمر لن تتنازل عنه في حياتها.



جينيفر لوبيز

مثلما تبهر جينيفر لوبيز جمهورها بحفلاتها عبر رقصاتها العديدة، اعتادت النجمة الشهيرة على أن يكون يومها العادى ممتلأ بالرقصات بالتزامن مع الرياضة مؤكدة على أن ذلك يشعرها بسعادة كبيرة في يومها.



لوبيز وهى تمارس الرياضة

1392 سعر حرارى

استعان تقرير الديلى ميل بما ذكرته سابقه حول نظامها الغذائي لمجلة بيبول، حين أكدت على أن عدد السعرات الحرارية التي تتناول في نظامها الغذائي لا يزيد على 1392 سعر حرارى كلياً، ما بين وجباتها على مدار اليوم والتي تتضمن مجموعة غنية من الأكلات ما بين إفطار ملىء بالفواكه مثل الفراولة والتوت، وعشاء به صدور الدجاج، كما أكد التقرير أن لوبيز تحرص على أن يكون أكلها من مطبخها بمعنى ألا تشترى أطعمة من الخارج من عينة fast food.