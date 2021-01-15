كاظم الساهر يطرح النسخة الجديدة لأغنية "عراقنا" على "يوتيوب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

طرح الفنان كاظم الساهر، اليوم الجمعة، النسخة الجديدة لأغنية "عراقنا" عبر قناته على "يوتيوب".

وكان كاظم، قد طرح الأغنية في وقت سابق بشهر أكتوبر الماضي، ولكنه أعاد تقديمها وطرحها مرة أخرى من جديد.

الأغنية من كلمات كريم العراقي، وألحان كاظم الساهر، وتوزيع ميشال فاضل.

ونشر الساهر، الأغنية عبر حسابه على "تويتر"، كنوع من الترويج لها، وعلّق: "عراقنا.. النسخة الجديدة".

يذكر أن كاظم الساهر، يواصل تحضيرات ألبومه الغنائي الجديد، ومن بينها أغنية "يا وفية" من ألحانه، وتوزيع الموسيقى يحيى الموجي.

وكان كاظم، قد طرح مؤخرًا أغنية سنجل جديدة باسم "آه وأهين"، وهي من ألحان الموسيقار الدكتور طلال، وكلمات كاظم الساهر.