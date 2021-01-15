"لم يكن طفلا شقيا".. حكاية سمير غانم مع والديه في عيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

يحتفل النجم الكبير سمير غانم، اليوم الجمعة 15 يناير بعيد ميلاده، إذ أنه من مواليد 1937، حيث وُلد في عرب الأطاولة بمحافظة أسيوط .

وروى غانم حكايته مع والديه ببرنامج "السيرة" على قناة DMC، قائلا إن والده كان ضابطا في بني سويف، إذ كان يتولى رئاسة مكتب شؤون العربان، المسؤول عن حل الخلافات بين القبائل، موضحا أنه في صغره حضر مع والده بعض جلسات الصلح بين القبائل.

وتابع: "والدي كان ضابطا صارما جدا في شغله، وفي البيت له هيبة طبعًا، ولو حد فينا كان تعب أو حصله حاجة مينامش.. كان عنده إحساس كبير بالمسؤولية.. عمره ما إيده اتمدت علينا وإحنا صغيرين، إلا لو في غلطة جامدة.. كان يمسك الواحد فينا من إيده كده ويكلمه ويكون بيضغط عليها.. قرصني كتير في إيدي بالمسكة دي".

وأوضح، أنه لم يكن يخالف والده في الرأي أو يرفض له طلبًا، قائلاً: "مكنتش بناقشه أبدا حتى لو قال حاجة غلط أو مش عاجباني أقوله صح.. وأدخل الأوضة أقول مش عجباني"، مشيرا إلى أن والدته كانت على النقيض تماما، فأصبح هناك توازن في العائلة.

وعن والدته، قال غانم: "أمي عملت توازن لأنها شالت العبء العاطفي والحنية كلها كانت فيها فمحسناش بنقص عاطفي، وبعدين أنا الكبير فكان ليّا بريستيج معين ومعزّة خاصة عندها.. وعموما مكنتش طفل شقي بس كان عندي طموح، حاسس إن جوايا حاجة عايزة تطلع إيه هي معرفش".