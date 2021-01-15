فيديو| محمد لطفي أمام الأهرامات مع الفرسة "دلع"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

نشر الفنان محمد لطفي، فيديو من أمام الأهرامات، وظهر يقف إلى جوار فرسة تؤدي بعض الحركات الراقصة.

وشارك لطفي، الفيديو، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "أنا حبيت دلع أكتر مع غنوة الهضبة.. الفرسة اسمها دلع، عشان كده بنزلها تاني".

وكان الفنان محمد لطفي، أعلن مؤخرًا عن إنشغاله بفيلم سينمائي جديد يحمل اسم"المصارع" ويتم تصويره في الإمارات.

وشارك محمد لطفي خلال شهر رمضان الماضي في بطولة مسلسل "سلطانة المعز"مع غادة عبدالرازق، حسن حسني، محمود عبدالمغني، ‏محمود البزاوي، دينا ومحمد شاهين، كما شارك في بطولة مسلسل "النهاية" مع يوسف الشريف، ناهد السباعي، عمرو عبدالجليل، ‏سوسن بدر، أحمد وفيق، سهر الصايغ، محمد العمروسي ومحمود الليثي، إلى جانب مسلسل "شاهد عيان" من بطولة حسن الرداد، بسمة، هنا شيحة، ‏وليد فواز، أحمد صيام، عبدالرحيم حسن وتامر فرج.