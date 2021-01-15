"الضربة اللي متموتش بتقوي".. فيفي عبده توجه رسالة لحورية فرغلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرصت الفنانة فيفي عبده، على توجيه رسالة للفنانة حورية فرغلي بعد تعرضها مؤخرًا للتنمر وتصريحاتها الأخيرة حول ابتعاد الوسط الفني عنها.

وكتبت فيفي، عبر ستوري حسابها على إنستجرام، قائلة: "حورية فرغلي، النجمة الجميلة من جوه ومن بره.. طول عمرك قمر وموهوبة وطيبة.. متزعليش وخديها مني حكمة.. الضربة اللي متموتش بتقوي.. يلا بقى ارجعي لجمهورك بحبك خمسة أمواه".

حورية فرغلي، كانت صرحت في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء DMC"، قالت خلالها: "اتصدمت لما لقيت الناس اللي كانوا معايا على طول وشغالة معاهم لمدة 10 سنوات ووقفت جنبهم، بقوا مش جنبي.. كنت فاكراهم بيحبوني".

وتابعت حورية: "فقدت الثقة في نفسي كست وممثلة، لأن محدش قدر شغلي وأعمالي، وصعبان عليا نفسي، وقررت أبعد تمامًا ومش عايزة حد يشوفني إلا لما أرجع زي الأول، لأن أنا باكبر في السن وعمري 44 سنة دلوقتي.. لكن برضه فرحانة إني عرفت الناس الكويسة والناس الوحشة، وده درس قاسي واتعلمت منه".

واستطردت: "أنا كنت ملكة جمال مصر عام 2002، ومش عايزة الناس تفرق بين شكلي قبل كده، ودلوقتي، بقول حسبي الله ونعم الوكيل في كل اللي اتنمر عليا.. أنا دلوقتي بتنفس من بقي ومش بستطعم الأكل وفاقدة حاسة الشم والتذوق".