اتهام خطأ بـ"الاحتيال" يدفع الحكومة الهولندية للاستقالة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وسائل الإعلام الهولندية استقالة حكومة رئيس الوزراء مارك روتي بسبب فضيحة واسعة اتهمت فيها آلاف العائلات خطأ بالاحتيال.

وكانت آلاف العائلات اتهمت خطأ بالحصول على مساعدات اجتماعية عبر الاحتيال وأجبرت على إعادتها ما أغرق عددًا كبيرًا منها في مشكلات مالية خطيرة. كما واجه العديد منهم تمييزا بالاستناد إلى ازدواج الجنسية.



وقالت وسائل الإعلام إن رئيس الوزراء سيعلن في مؤتمر صحفي في وقت لاحق اليوم الجمعة، استقالة الحكومة.

وتأتي استقالة الحكومة قبل شهرين من الانتخابات التشريعية وفي خضم أزمة صحية.

وتتمثل الأزمة الصحية في انتشار فيروس كورونا، حيث أعلن رئيس الوزراء الهولندي، الثلاثاء ، تمديد الإغلاق الذي يستهدف مكافحة كورونا حتى 9 فبراير المقبل.

وقال روته: "ليس لدينا خيار آخر" ، مشيرًا إلى أن معدلات الإصابة الجديدة آخذة في الانخفاض لكنها لا تنخفض بالسرعة الكافية.



وكانت البلاد تخضع للإغلاق بالفعل منذ 4 أسابيع.

جاء هذا القرار أيضًا بسبب أنباء عن سلالة جديدة متحورة وسريعة الانتشار من فيروس كورونا تم اكتشافها في بريطانيا العام الماضي.

وسرعان ما أصبحت هذه السلالة المتحورة هي الشكل السائد للفيروس في ذلك البلد، ولتمثل ضغطا لا يمكن تحمله على قطاعات من نظام الرعاية الصحية.