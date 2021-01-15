حروب أمريكا في أفغانستان والعراق تقترب من النهاية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة، كريستوفر ميلر، الجمعة أن عدد القوات في العراق وأفغانستان أصبح حاليا 2500 جندي بناء على رغبة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وقال ميلر إن "الولايات المتحدة اقتربت اليوم أكثر من أي وقت مضى من إنهاء حوالى عشرين عاما من الحرب، وخفض عدد القوات في العراق يعكس زيادة قدرات الجيش العراقي.



وكرر الرئيس المنتهية ولايته، سابقا رغبته في إنهاء حروب أمريكا طويلة الأمد، وقال إن "عدد الجنود في العراق سينخفض إلى 2000 في فترة قصيرة جدا".

وخلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، في سبتمبر/ أيلول الماضي، ذهب ترامب أبعد مما قاله مسؤول أمريكي سابقا عندما قال، إن الولايات المتحدة ستخفض قواتها إلى نحو 3500 في العراق خلال شهرين إلى ثلاثة أشهر.

وقال ترامب، "سينخفض عدد الجنود في العراق إلى 2000 في فترة قصيرة جدا".

وفي وقت سابق، تعهد ترامب بخفض عدد القوات في العراق، قائلا خلال لقاء مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في البيت الأبيض : "لقد انسحبنا بشكل كبير من العراق وبقي عدد قليل جداً من الجنود، وسنخرجهم على مدى ثلاث سنوات".

وأضاف: "لدينا قوات محدودة العدد في العراق لكننا متواجدون هناك للمساعدة إذا ما أقدمت إيران على أي تحرك، وتطلع إلى اليوم الذي لن يكون ضروريًا فيه وجود قواتنا في العراق".

وجددت الولايات المتحدة تأكيدها على احترام سيادة العراق وسلامة أراضيه وتحقيق الأهداف المشتركة من خلال التنسيق الأمني الثنائي والتعاون المستمر بين الجانبين.