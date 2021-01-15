البحرين تشيد بإفراج قطر عن مواطنيها.. خطوة لمعالجة الموضوعات العالقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عبرت البحرين، الجمعة، عن شكرها للسلطات القطرية لإطلاق سراح مواطنيها المحتجزين في الدوحة وتسهيل عودتهم إلى المملكة.

وقالت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان: "نعبر عن وافر الشكر والامتنان لسلطنة عمان الشقيقة على الجهود التي قامت بها الجهات المختصة في السلطنة لتنسيق ومتابعة إطلاق سراح البحرينيين المحتجزين في قطر وتسهيل عودتهم إلى البلاد".

وأضافت الوزارة أنها "تعتبر قيام الجهات القطرية المختصة بالإفراج عن المواطنين البحرينيين خطوة تعكس الروح المطلوبة لاستكمال معالجة الموضوعات العالقة بين البلدين من أجل تعزيز مسيرة التعاون بين دول المجلس".

وأعربت البحرين عن أملها في أن يتم إطلاق سراح البحارة الآسيويين الذين يعملون على سفن الصيد البحرينية، مراعاة لحالتهم الإنسانية.

وكانت البحرين، وجهت الإثنين الماضي دعوة رسمية إلى قطر لإرسال وفد رسمي لبدء المباحثات الثنائية بين الجانبين تنفيذا لبيان "قمة العلا" الخليجية.

وفي تصريحات أعقبت القمة الخليجية الـ41 التي استضافتها المملكة العربية السعودية بمدينة العلا قال وزير الخارجية البحريني عبداللطيف الزياني إن الوضع مع قطر سيعود إلى ما كان عليه قبل 5 يونيو/حزيران 2017.

وقال الزياني إنه خلال أسبوع من توقيع بيان العلا، يبدأ العمل به وتوقف جميع الدعاوى.

وأضاف أن أطراف الأزمة قاموا خلال مباحثات ثنائية بإنهاء الملفات الأمنية والسياسية، حيث تنتهي الملفات خلال أسبوعين.