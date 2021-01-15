إنجي أمين تطرح برومو "مالك يا شاب "

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام







طرحت الشركة المنتجة للأغنية "مالك يا شاب " للمطربة إنجي أمين البرومو الدعائي لكليب التي من المقرر طرحه يوم الأحد القادم .

وظهرت إنجي خلال البرومو الدعائي لكليب بشكل جديد مختلف عما قدمته من قبل ، حيث تقدم خلال أحداث الأغنية نوع وشكل جديد من الكلمات والمزيكا التي تدور أحداثها في إطار اجتماعي .

بتقديم تلك الأغنية التي تراها مختلفة بشكل كامل عنها ،وأكدت أنها ستكون بمثابة مفاجأة لأنها لون مختلف عما تقدمه وتتمنى أن ينال إعجاب الجمهور .

الكليب من إخراج ميدو منيب رؤية فنية إنجي امين مدير تصوير مصطفى أحمد مخرج منفذ عمرو رشيد كما تعاونت إنجي في أغنية مالك ياشاب مع الشاعر سامح فرج والملحن حسين محمود والموزع جمال فتحي وبافلي الاغنية من انتاج شركة NGmedia و شركة pause .

يذكر أن آخر أعمالها أغنية "بلدنا أحلى بينا"، وهي من كلمات سيد مختار وألحان وليد الحسيني وإخراج جمال أمل، وذلك بعد غيابها الفترة الماضية عن طرح أغاني جديدة.

كما طرحت ألبوم "لعبة مكسرة" في عام 2017 من شركة موسيقي ،و يضم 8 أغاني وهم ":لاقيه كل حاجة، أميرة الإحساس، عندي خطة، هان عليه، طير عقلي، لعبة مكسرة، مجنونة به، بحبك"، وتعاونت فيه مع عدد كبير من الشعراء منهم محمد عاطف، خالد منير، إسلام فرغلي، أحمد المالكي، عمرو المصري، أحمد البرازيلي، وتوزيع موسيقى الألبوم الهامى دهيمه، وألحان أحمد البرازيلي، وميكس، وماستر ماهر صلاح.