فرقة"Almena"المصريّة تُطلق أغنية"سيجارة"

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بيروت : أطلقت الفرقة المصريّة المُعاصرة "Almena" أغنية جديدة بعنوان "سيجارة" مع شركة Universal Music MENA .

أغنية "سيجارة" من نوع البوب وموسيقى الـ EDM وقد تمّ تسجيلها في إستوديو Harvest Music Production.

وعن هذا العمل، فقد صرّح أعضاء فرقة "Almena" أنّ الأغنية بكلّ بساطة تُعالج موضوع الإقلاع عن التدخين. وهي تنقل صراعاً عفويّاً يعيشه شخصاً يُحاول إقناع نفسه بالتوقّف عن التدخين كونه عادة سيّئة، ليعود ويقول "نفسي أشرب سيجارة"... فتأتي خاتمة الأغنية غامضة تاركةً الأسئلة مطروحة حول القرار النهائيّ الذي إتّخذه.

تجدر الإشارة أنّ أغنية "سيجارة" ستكون مُتوفّرة على جميع التطبيقات الموسيقيّة، وقد صُوّرت على طريقة الفيديو كليب تحت إدارة المُخرج Hany ، والعمل المُصوّر مُتوفّر عبر قناة الفرقة الخاصّة على VEVO.

يُذكر أنّ فرقة "Almena" هي فرقة مصريّة من الإسكندريّة، حصدت جائزة الموسم الثاني من مشروع "ألوفت ستار".

رابط الأغنية : https://UmusicMENA.lnk.to/Segara

رابط الكليب :

