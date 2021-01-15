شكرا لقرائتكم خبر عن شادية ويسرا فى صورة نادرة من كواليس فيلم "لا تسألنى من أنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علاقة صداقة وطيدة ربطت ما بين الفنانة القديرة الراحلة شادية والنجمة يسرا، حيث دائمًا ما كانت يسرا تؤكد احترامها الكبير لشادية، وقربها منها، حتى بعد اعتزالها منذ أن عملا معًا في فيلم من أهم أفلام السينما المصرية، وهو "لا تسألنى من أنا" الذى عرض عام 1984 أى قبل 37 عاما.

علاقة يسرا بشادية تظهر كلما تحدثت النجمة يسرا عن النجمة الراحلة، ومؤخرًا نشرت يسرا صورة نادرة لها بصحبة الفنانة الراحلة شادية عبر خاصية الاستورى من خلال حسابها على موقع إنستجرام، والتقطت فى ثمانينات القرن الماضى، حيث ظهر الثنائى بلوك شخصيتهما فى فيلم "لا تسألنى من أنا".



شادية ويسرا فى صورة نادرة قبل سنوات

من ناحية أخرى سبق وأكدت النجمة يسرا على شفاءها من فيروس كورونا قبل أيام، وكشفت عن أنها حالياً في مرحلة التعافي من فيروس كورونا، ومستمرة على بروتوكول العلاج الذي وضعته لها وزارة الصحة، وشكرت كل محبيها وأصدقائها وجمهورها من خلال ”الخليج 365”، وقالت: "الحمد لله أنا بخف بدعاكم وحبكم ليا ومبسوطة أوى أنكوا جنبى وساندنى في شدتى".

ووجهت يسرا حديثها للجمهور قائلة: "بشكر كل الناس اللى بتسأل عليا، وكل الدكاترة اللى بيعملولى كل حاجة، وبشكر وزارة الصحة على مجهودها الكبير، وبشكر كل زملائى وأصدقائى داخل مصر وخارجها اللى سألوا عليّا، وبشكر كل الناس، ربنا يخليكم ليا، ومايحرمنيش منكم أبدا".

وكانت النجمة يسرا نجحت خلال موسم دراما رمضان الماضى من خلال بطولة مسلسل "خيانة عهد"، التى حققت به نجاحاً كبيراً أثناء فترة عرضه.