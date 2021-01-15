شكرا لقرائتكم خبر عن راغب علامة يسترجع أيام الطفولة بصورتين بين الماضي والحاضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك النجم راغب علامة متابعيه على موقع إنستجرام بصورة ما بين الماضى والحاضر، حيث عاد بها إلى الطفولة، حينما كان طفلاً رضيعًا عبر صورة له قبل سنوات، وبجوارها وضع صورته حاليًا وعلق: "بين الماضى والحاضر"، وما أن نشر الصورة حتى تفاعل معها قطاع كبير من متابعيه ممن أثنوا على الصورتين إلى حد كبير.



راغب علامة ما بين الماضى والحاضر

تأتى تلك الصورة بعدما احتفل النجم اللبنانى راغب علامة قبل 3 أيام تحديدًا بعيد ميلاد نجله الأكبر لؤي، حينما أتم عامه الـ 20، ونشر لؤى عبر خاصية ستورى بحسابه بموقع "انستجرام"، فيديو لهما خلال مفاجأته بتورتة عيد ميلاده التى تحمل صورته إلى جانب رقم 20.

كما وجه راغب علامة رسالة لابنه عبر حسابه بموقع "انستجرام"، قائلًا: "عامًا بعد عام، أصبحت الرجل الذي طالما حلمت برؤيتك تتحول إليه .. أنت تجعلنا جميعًا فخورين .. عيد ميلاد سعيد وقد يكون هذا العام مليئًا بالإنجازات العظيمة.. أحبك أكثر مما يمكن أن تصفه الكلمات"، ليرد عليه لؤي قائلا :"أحبك أكثر من أي شيء.. شكرا لك على كل شيء".

ويستعد النجم اللبنانى راغب علامة لطرح أغنية سينجل جديدة بعنوان"علشان دلعتك"، وهى من كلمات محمد البدرى، وألحان بينو، وتوزيع الموسيقي مدحت خميس، ومن المقرر أن يتم طرحها خلال الأيام المقبلة على يوتيوب.

يذكر أن آخر أعمال النجم اللبنانى راغب علامة، كانت أغنية "انتوا أملنا" للتوعية ضد فيروس كورونا، والأغنية من كلمات الشاعر نزار فرنسيس، وألحان جان مارى رياش، وإخراج سامى صعب، وتوجه راغب بالشكر للجيش اللبنانى والقوات الأمنية التى سهلت تصوير بعض اللقطات من أجل الكليب، وأغنية "صدفة" من كلمات وألحان أمانى النور.