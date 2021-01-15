شكرا لقرائتكم خبر عن محمد لطفى يرقص مع الخيل من أمام الأهرامات على أغنية الهضبة.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان محمد لطفى عن حبه للخيول، ومهارته في إمكانية مساعدتها في الرقص، من خلال فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، ظهر فيه من أمام الأهرامات، حيث يرقص الخيل على نغمات واحدة من أشهر أغانى الهضبة عمرو دياب وهى "انا بحبك أكتر"، وعلق لطفى على الفيديو: "الفرسة اسمها دلع، وانا حبيت أكتر مع غنوة الهضبة".



محمد لطفى أثناء الرقص مع الحصان

وكان محمد لطفى أعلن فى وقت سابق عن مشاركته في فيلم سينمائى جديد عن مصارعة المحرفين، يتم تصويره فى دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث شارك لطفى وقتها جمهوره عبر حسابه الرسمي على انستجرام، صورة له معلقا :"كل الحب والتحية من الامارات الحبيبة بصور هنا فيلم عن مصارعة المحترفين مع المخرج المتميز محمد حارب ونخبه من النجوم الشباب".



محمد لطفى مع الحصان

من ناحية أخرى يشارك الفنان محمد لطفي في فيلم "العنكبوت" الذى يشارك فى بطولته مع النجمين أحمد السقا ومنى زكى، و الفيلم تدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق، حيث يقع السقا طوال أحداث الفيلم فى مطارد من المافيا والعصابات ورجال الأمن وحتى رجال الأمن من الدول الأجنبية.



محمد لطفى

آخر أعمال الفنان محمد لطفى فى موسم رمضان الماضى، مسلسل "النهاية" فكرة يوسف الشريف، وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف، وإخراج ياسر سامى، وإنتاج شركة سينرجى، وشارك فى بطولته يوسف الشريف وعمرو عبد الجليل وأحمد وفيق وسهر الصايغ وناهد السباعى ومحمود الليثى وسارة عادل وزكى فطين عبد الوهاب ومحمد جمعة، وعدد آخر من الفنانين، موسيقى تصويرية هشام خرما كما شارك في مسلسل "شاهد عيان" مع الفنان حسن الرداد.