"كُنا إخوات".. ماذا قالت ريهام عبدالغفور عن دينا الشربيني؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

شاركت الفنانة ريهام عبدالغفور جمهورها ومتابعيها عبر "إنستجرام"، صورة لها ظهرت خلالها رفقة الفنانة دينا الشربيني.

وعلقت "ريهام"، على الصورة قائلة: "بعد ما كنا إخوات في زي الشمس داخلين نعمل قصر النيل بس مش إخوات المرة دي تفتكروا حنطلع ايه".

وتتعاون ريهام عبدالغفور مع دينا الشربيني مجددًا في مسلسل "قصر النيل"، المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل، بطولة صلاح عبدالله، وصبري فواز، ومحمود البزاوي، أحمد خالد صالح، وناردين فرج، وصلاح عبدالله وأحمد مجدي وعمر السعيد ونبيل عيسى ومريم الخشت، تأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج خالد مرعي.